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توك شو

كنا في نمرة.. عبد الباسط حمودة يكشف تفاصيل خلافه مع حماقي.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 12:13 ص
عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة
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محمد القاضي
حل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة المواجهة الساخنة ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وكشف "حمودة"، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، عن خلافه مع المطرب "حماقي"، قائلا: "محمد حماقي أخويا وحبيبي  وبعتبره ابني"، مشيرا: "مفيش مشكلة  الموضوع كنا في نمرة الناس شبطوا فيه وأنا كان عندي شغل، قولتله بقا كدا يا حماقي أنا عندي شغل قالي أنا معلش"، مؤكدا: "كانت ساعة نرفزه".

وعن رأيه في مغني المهرجانات حمو بيكا رد قائلا: "حمو بيكا بياكل عيش، وهو قال لي أنا مش بغني أنا باكل عيش يا عم عبدالباسط"، مردفا: "والفنان هاني شاكر طيب مش بيحب يأذي حد".

وأشار: "الأغنية الشعبية فارضه نفسها ولا تموت.. وكله بياكل عيش وكله بيرزق، لإن كل حاجه بتاعة ربنا".
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