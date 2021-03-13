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أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف الفرق بين الزكاة والضرائب.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 01:24 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة واجبا دينيا إذا تحقق شرطه لا بد أن نؤديه، مؤكدا أن هذا الشرط يجب أن يكون لدى الشخص قدر من المال ويكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 اى 72000 جنيه.

وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي عبر فضائية المحور أن من لديه أقل من هذا المبلغ لا توجب عليه الزكاة لأنه فقد هذا الشرط.

وتابع  أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزكاه تحدد قيمتها بنسبة 2.5% أي 25 جنيه عن كل 1000  جنيه، مؤكدا أن الزكاه لها مصارف محددة حددها الله سبحانه وتعالى في القرأن الكريم.

وأشار ممدوح إلى أن الزكاة فريضة دينية، بينما الضرائب فريضة إجتماعية، مؤكدا أنه لا تداخل بين الزكاة والفريضة فمن يخرج الزكاه لا تخصم من الضرائب، ويجب على كل فرد أن يلتزم بواجباته الإجتماعية لأن الضرائب تفرض في المصالح العامة للمواطنين.
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