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فن

كريم ورامى عبد الباسط حمودة : أبونا طيب وبيضربنا علشان نتعلم الصح والغلط

السبت 13/مارس/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قال كريم ورامى أبناء المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أن والدهم طيب جدا وبيحبنا وهو حنين جدا علينا، ومن الممكن يضربنا حبا فينا وحتى نتعلم الصح من الغلط وبعدين بيصالحنا. 

وأضافا خلال حلولهم ضيفوفا مع والدهم المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة  ، أنهم قرروا يعملوا اغنية ودخلوا مجال الغناء الشعبي زى والدهم . 

يذكر أن المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قال ان رحلة كفاحه كبيرة ومؤثرة وبها العديد من القصص والحكايات ، واتعلمت فى الشارع ولم اتعلم فى معهد وتعبت كثيرا حتى أصل الى الناس .

وحل حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، في حلقة المواجهة الساخنة ببرنامج "واحد من الناس" المُذاع عبر فضائية "الحياة".

أبدع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، في غناء موال "آه يا دنيا"، على الهواء.
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