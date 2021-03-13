أخبار التوك شو .. متحرش المعادي مصاب بهذا المرض .. بيان عاجل من الصحة العالمية عن لقاحي أسترازينيكا و جونسون

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية الكثير من القضايا المهمة أبرزها:



علقت الدكتورة رشا الجندى استشاري الطب النفسي، على واقعة متحرش المعادي والتي لاقت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" أنا مشفقة علي الذين استغربوا هذه الواقعة لانهم لم يتعمقوا في دراسة علم النفس".





قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن قمة التهريج أن يعالج طبيب شخصا مريضا بالتليفون.





أكدت منظمة الصحة العالمية في نبأ عاجل، سلامة لقاح استرازينيكا، وأجازت الاستخدام الطارئ لـ"جونسون آند جونسون".





قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن وصلات الغزل التركية فى أهمية العلاقات مع مصر أصبحت مادة شبه يومية.





كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن عقوبة التدخين مؤجلة، قائلا إن "المدخن عايز الضرب لأنه بيعمل مصائب هو لا يعرفها".





كشفت الكاتبة والصحفية الرياضية ريهام بكير، تفاصيل مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة.





قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك حالة إصرار من تركيا على عودة العلاقات والاتصالات الدبلوماسية مع مصر والتى كشفت عنها مؤخرا مواقع إعلامية تركية.





أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إزالة عقار فيصل المخالف، إعلان عن لحظة مهمة ويكشف فساد المحليات، موضحًا أن حالة تفجير وإزالة العقار جاء في حالة من الدقة حتى لا يؤثر على العقارات المجاورة له.





قال حسام غالى، نجم الأهلى السابق، إنه لم يكن يعرف عن عمل البرلمان واكتشف أنه أعمق من ذلك، لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على قول حلف اليمين وكان فيه رهبة وخوف كبير.





قال حسام غالى ، نجم الأهلى السابق، إنه أصيب بكورونا بعد أسبوعين من جلسة حلف اليمين، لافتا أنه شعر بإرهاق شديد وقتئذ وعمل تحليل pcr وظل 12 يومأ فى عزل نفسه هو وزوجته بعد إصابتها هى أيضا.



