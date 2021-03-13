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رياضة

نيوكاسيل يفرض التعادل على أستون فيلا بمشاركة المحمدي وتريزيجه

السبت 13/مارس/2021 - 12:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تعادل فريق نيوكاسل مع ضيفه أستون فيلا بهدفا لمثله، في مباراة مثيرة في افتتاح الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ونجح أولى واتكينز، مهاجم أستون فيلا، فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله تارجيت. 

ولكن نجح جمال لاسيليس، مدافع نيوكاسل يونايتد، فى إدراك هدف التعادل لفريق الماكبايس فى الدقيقة الرباعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة. 

وشارك المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه أساسيان مع استون فيلا وخرج تريزيجيه في الدقيقة 68 وحل مكانه روس باركلي بينما شارك المحمدي في اللقاء كاملا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع وارتفع رصيد نيوكاسل إلى 28 نقطة في المركز 16.

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