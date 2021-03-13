لتقديم محتوى راق.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مبادرته لدعم المنتجين العرب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تفاصيل مبادرته لدعم المنتجين العرب.





وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"نقوم بالتنسيق مع وزيري الثقافة والإعلام السعوديين والكيانات الإعلامية السعودية والمنتجين السعوديين والعرب من أجل تقديم محتوى فن نظيف وراق وعلى أعلى مستوى يراعي العادات والتقاليد وما يخدم الشباب السعودي والعربي.





وأشار إلي أنه يحاول حل المعوقات التي تواجه القائمين على عملية صناعة السينما والدراما والمسرح.





وأكد أن مبادرته رحب بها كل من العدل جروب والسبكي وأوسكار وفي السعودية والإمارات والكويت كلا يرحب بدعوتي، والأمر لن يكون إنتاجا سعوديا فقط ولكنه عربيا.