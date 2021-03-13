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أخبار العالم

وصول تعزيزات بحرية تابعة للتحالف العربي إلى الساحل الغربي لليمن

السبت 13/مارس/2021 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت مصادر إعلامية مساء يوم الجمعة وصول تعزيزات وقطع بحرية تابعة للتحالف العربي إلى قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي اتهم فيه إعلام القوات المشتركة التابع للقوات الحكومية بالساحل الغربي جماعة الحوثي بخرق الهدنة وقصف قرية منظر التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة وتجدد المواجهات بين الطرفين على مشارف الحديدة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجيش اليمني أرسل حشودا إضافية إلى جبهتين في الحديدة، وفقًا لروسيا اليوم. 

وفي وقت سابق الجمعة أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية مفاجئة ضد الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حررت خلالها عددا من المناطق.

وتمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.
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