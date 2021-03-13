شاهد | لقاء الخميسي في أحضان زوجها محمد عبد المنصف

نشرت لقاء الخميسي صورة جديدة برفقة زوجها "محمد عبد المنصف " وذلك من خلال موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".





وظهرت لقاء الخميسي في احضان زوجها محمد عبد المنصف .





يذكر ان تعرض محمد عبد المنصف لتنمر كبير بعد المباراة التي جمعت وادي دجلة بالزمالك، حيث أنه لم يكن يتوقع جمهور الزمالك ولاعبوه أن يجدوا سدا منيعا في حراسة المرمى اسمه محمد عبد المنصف، يمنع كل محاولات الزملكاوية من عبور مرماه.





وظهرت لقاء الخميسي عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ، تكشف عن أسرار وكواليس معاناة أسرتها مع الكرة في ظل الحملات التي يتعرض لها محمد عبد المنصف في الملعب وخارجه.





وعلى الرغم من هدوء عبد المنصف ، وعدم تركيزه والتفاته للسباب والأقاويل، غير أن الفنانة لقاء الخميسي زوجته قالت إنها لا تستطيع السكوت على ذلك، وخاصة أن له أولادا وعائلة يتأثرون بهذا الكلام.





وقالت لقاء: "التنمر على أوسة موجود منذ 16 عاما من يوم ما عرفته ولم يكن وقتها متاحا منصات للسوشيال ميديا، بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية، لكن مع مرور الوقت ترك زوجي نادي الزمالك ومن بعدها صارت حياتنا أكثر هدوءًا.





وتضيف لقاء الخميسي: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه، لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة، وإذا كنت أنت كمتنمر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل، وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم".







