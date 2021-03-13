جائزة الصحة العالمية وماعملتش مشاهد ساخنة .. نادية الجندي تسيطر على السوشيال ميديا

حصلت على جائزة من منظمة الصحة العالمية

عمري ما عملت مشاهد ساخنة

بخاف من الحسد وعندي خرزة زرقة





تحدثت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن مشوارها الفني الحافل، مؤكدة أنها سخرت حياتها للعمل في المجال الفني فقط وتركت الحياة بكل ما فيها.





وقالت الجندي، إن المؤامرات التي حيكت ضدها كانت واضحة بداية من الأفلام التي تم منعها بلا سبب ولأغراض شخصية.





وتابعت الفنانة الكبيرة، أن :"أنا أكثر فنانة عملت أفلام سياسية ووطنية"، مشيرة إلى أنها خاضت عددًا من الأفلام التي تم فيها تصوير المخدرات والإدمان، لافتة إلى أن :"منظمة الصحة العالمية منحتني جائزة لمجمل أعمالي الفنية عن الإدمان وخاصة بعد فيلم البطانية".





وأكملت :لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات؛ الأمر الذي جعلني أتبني فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعها، وقدمت عدة أعمال في هذا السياق.





وأضافت الجندي، أنه :"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزال وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.





قالت الفنانة نادية الجندي، إنه أشعر بالخوف من الحسد، واعمل حساب للحسد، مضيفة أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، قائلة :"بخاف من الحسد وعندي خرزة زرقة".









وأضافت الجندي، أن :"منظمة الصحة العالمية ادتني جائزة لمجمل أعمالي الفنية عن الإدمان وخاصة بعد فيلم البطانية".





وأكملت أنه لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات الأمر الذي جعلني اذهب لتبني فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعه وقدمت عدة أعمال في هذا السياق.





أضافت الجندي، أنه :"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزال وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.





فيما كشفت الفنانة، تفاصيل زواجها من المنتج محمد مختار، مؤكدة انه فسخ خطوبته وطلب يدي للزواج.

وأضافت الجندي، أن محمد مختار كان يعمل في الخارجية وفي زيارة لمصر تعرفت عليه، وبعدها طلب يدي.

وتابعت أنه المنتج محمد مختار اختار العمل في الإنتاج وعمل لي أعمال كثيرة، مستدركة أن محمد مختار وصل لنجومية لم يصل لها أحد في مصر وحقق نجاح كبير.



