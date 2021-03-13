محمد علي عبد المنعم مديرا للشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج

كُلف محمد علي محمد عبدالمنعم عبد الحميد، بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لمدة عام.





وننشر السيرة الذاتية لمحمد على عبدالمنعم، حيث حصل على ماجستير في القانون كليه الحقوق جامعة أسيوط 2012، ودبلوم العلوم الإدارية –كلية الحقوق – ، ودبلوم القانون العام، ويمتلك عبدالمنعم، خبرة عملية كبيرة، حيث عمل باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة، ومديرا لإدارة الشباب والرياضة بطهطا، من 21/3/2017 حتى 6/8/2020، وكذلك باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج من 2010 حتى 20/3/2017.





كما عمل باحث قانوني بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر 2008 ،2007 ، باحث قانوني بمديرية الصحة بسوهاج 2007، 2008 وحصل على دورة tot بالمركز الأولمبي بالمعادي، التابع لوزارة الشباب والرياضة 12/2019، ودورة تنمية المهارات الإدارية والسلوكية لقيادات الصف الثاني من 5/3/2019الي 7/3/2019 ديوان محافظة سوهاج.





كما شارك في ورشة عمل (معا نصنع الفرق) بمركز ستي للتدريب والدراسات في الإعاقة، كاريتاس مصر مكتب سوهاج الغردقه في الفتره من 17/10/2018 إلى 20/10/2018، وورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي، من الهيئة القبطية الانجيلية 23،24/4/2018، ودورة آليات تنفيذ استراتيجية مكافحه الفساد وجرائم العدوان على المال العام 2/2018 فضلا عن حصوله على دورة مهارات إعداد قادة المستقبل بأكاديمية السادات للعلوم الادارية 2017، ودورة تنمية مهارات الادارة الاشرافية العليا بمديرية التنظيم والاداره بسوهاج 2017، وكذلك دورة باحث قانوني بمديرية التنظيم والادارة بسوهاج.



