كارتيرون : الزمالك أفضل من الترجي فنيا وسأعوض رحيل مصطفى محمد

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق.





ونشرت قناة الزمالك فيديو لحوار الفرنسي كارتيرون حيث قال: "أنا عُدت من أجل إعادة الروح للاعبين، هناك مشاكل في السلوك، وجئت من أجل تصحيحها، وأهم شئ هو أن نكون جميعا على قلب رجل واحد من أجل الفوز".





وواصل:"الترجي فريق كبير يجب أن نحترمه، وشاهدت المباراة الماضية والأبيض خسر بسبب مشاكل في روح الفريق، ولكن من النواحي الفنية فكان الزمالك أفضل، ونحتاج للروح في المباراة القادمة".





استكمل: "الترجي فنيًا أقل من الموسم الماضي، ولكن بدنيا أقوى من لاعبي الزمالك، وهناك فرصة لتأهل الأبيض، ولكن الأمر ليس سهلا، سنواجه الترجي ثم مُطالين بالفوز على المولودية في الجزائر".





وعن رحيل مصطفى محمد، قال: "صعب أن المهاجم الأساسي لم يعد موجودًا، ولكني سعيد بأنه يتألق في الدوري التركي، ولكن عملي هو أن أجد حلولًا، ولدي لاعبون في كل مركز، وما ينقص المهاجم هو الثقة، وأنا هنا من أجل أن أعيد الثقة للمهاجمين، ونريد نسيان ملف مصطفى محمد ونركز في القادم".





وعن رأيه في الصفقات الجديدة، اختتم: "إضافة للنادي وبجانب هؤلاء هناك ناشئين تألقوا، لدينا فريق قوي، ونستطيع المنافسة على أكثر من بطولة".