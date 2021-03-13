أصاب فرد شرطة وتسبب فى مقتل مواطن.. ضبط عنصر إجرامى أطلق النار تجاه قوة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى كشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص يستقل ( تروسيكل ) بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هاربًا ، مما أدى إلى وفاة (أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك") تصادف مروره بالمركبة قيادته بمكان الواقعة ، وإصابة ( أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق نارى).





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سلاح"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات) وتبين هروبه من محل إقامته واختبائه لدى أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ( بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار)، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده .



