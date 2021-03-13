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محافظ الجيزة يكشف تفاصيل ومراحل تنفيذ إزالة عقار فيصل المحترق

السبت 13/مارس/2021 - 06:10 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفاصيل إزالة عقار فيصل المحترق، قائلا: "المحافظة لجأت إلى 3 لجان من كليات الهندسة ومركز بحوث الإسكان والبناء لبحث موقف عقار فيصل المحترق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" لجأنا للقوات المسلحة من أجل هدم العقار بطريقة النسف حفاظا على الطريق الدائري والمباني المجاورة هذه المنطقة من الطريق الدائري عبارة عن نفق ولو انهار المبني عليها كان سيتسبب في كسر بالطريق يحتاج إلى وقت طويل لإصلاحه".

وعن موقف سكان العقار بعد الإزالة، أكد راشد أنهم لن يتخلو عن الناس وصاحب العقار  مسؤول أمام القانون بتعويضهم خاصة وأنه المخطئ.

وأشار إلي أنهم سمحوا للأسر القاطنة بالمبني بالصعود للحصول علي متعلقاتهم من الشقق وبلغ عدد الوحدات التي تم إخلاؤها 20 شقة.
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