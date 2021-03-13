مجلس الأمن يرحب بمصادقة البرلمان الليبي على حكومة الدبيبة

أعرب مجلس الأمن الدولي،اليوم السبت، عن ترحيبه بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.





وقال المجلس في بيان له: " ندعو الحكومة الليبية الجديدة للاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر وجميع الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا".





وأضاف البيان: "هناك حاجة ملحة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وتسريحها وإعادة إدماجها".





ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.





واستخدمت آلية التصويت المباشر بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50%+1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.



