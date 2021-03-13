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نادية الجندي تكشف لأول مرة تفاصيل وقوع أخيها ضحية للإدمان ورد فعلها

السبت 13/مارس/2021 - 07:02 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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عادل نصار
كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، تفاصيل وقوع أخيها ضحية للإدمان، مؤكدة انها عاشت تجربة صعبة مع أخيها بسبب الإدمان. 

وأضافت الجندي، في حواره مع الاعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء امس الجمعة، أن هذه الأزمة التي تعرضت لها كانت دافعا قويا لتقديم أعمال تناقش الإدمان وتوعية الشباب بهذا الخطر الكبيرة. 

وأكملت :لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات؛ الأمر الذي جعلني أتبني فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعها، وقدمت عدة أعمال في هذا السياق. 

وأضافت الجندي، أنه :"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزال وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.

قالت الفنانة نادية الجندي، إنه أشعر بالخوف من الحسد، واعمل حساب للحسد، مضيفة أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، قائلة :"بخاف من الحسد وعندي خرزة زرقة". 

وأضافت الجندي، أن :"منظمة الصحة العالمية ادتني جائزة لمجمل أعمالي الفنية عن الإدمان وخاصة بعد فيلم البطانية". 

وأكملت أنه لدي تجربة شخصية مع أخي في المخدرات الأمر الذي جعلني اذهب لتبني فكرة تقديم أعمال فنية تحارب المخدرات بكل أنواعه وقدمت عدة أعمال في هذا السياق. 

أضافت الجندي، أنه :"عمري ما عملت مشاهد ساخنة ولا مبتزال وكلها تخدم الدراما فقط"، مؤكدة أنها تعشق الفن كثيرا ويعد لها حياتها بكل تفاصيله.
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