فى ذكره وفاته الـ 28 .. أبرز المحطات فى حياة عبد الله غيث

تحل اليوم السبت ذكرى وفاة الفنان القدير عبد الله غيث الـ 28 والذى قدم العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية الخالدة فى تاريح الدراما المصرية.





ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز المحطات فى حياة الفنان عبد الله غيث ..





مسيرته التعليمية





عانى "غيث" في مسيرة حياته التعليمية، حيث عرف بالتلميذ الشقي الذي كان يحب الهروب من المدرسة ليذهب إلى السينما والمسارح والحفلات الصباحية، وحصل على الإعدادية ثم الثانوية بصعوبة كبيرة، وظل بعدها يعمل بالزراعة، ثم انتقل إلى القاهرة



بدايته الفنية





التحق بمعهد الفنون المسرحية بإشراف أخيه الأكبر حمدي غيث، الذي عمل أستاذا بالمعهد بعد رجوعه من بعثته بباريس.





أبرز اعماله السينمائية





فيلم "الشيماء" حيث قلم بدور خالد بن الوليد، وقام أيضا ببطولة النسخة العربية من فيلم "الرسالة" الذي أخرجه المخرج العالمي مصطفى العقاد حيث جسد فيه شخصية حمزة بن عبد المطلب عم الرسول، صلى الله عليه وسلم ، كما قام بالأداء الصوتي لشخصية المجاهد الليبي عمر المختار في الفيلم الذي أخرجه مخرج "الرسالة" مصطفى العقاد.





أبرز اعماله الدرامية





وقدم عبدالله غيث مجموعة كبيرة من المسلسلات الدينية أشهرها "ابن تيمية ومحمد رسول الله وعلى هامش السيرة وساعة ولد الهدى والوعد الحق وأبوذر الغفاري"، وفي مجال المسرح قدم العديد من الأعمال المسرحية المتميزة منها "الدخان والفتى مهران والزير سالم والوزير العاشق للشاعر فاروق جويدة، والحسين ثائرًا وزيارة السيدة العجوز"، كما قدم العديد من الأعمال الإذاعية منها عابد المداح.





أبرز الجوائز التى حصل عليها





حصل عبدالله غيث، على العديد من الجوائز منها جائزة عن دوره في فيلم "ثمن الحرية" عام 1964 وجائزة عن دوره في مسرحية «الوزير العاشق»، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من التليفزيون عام ١٩٦٣ وشهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٦، وفي عام ١٩٨٣ حصل على درع دولة الإمارات العربية المتحدة.



