الولايات المتحدة ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" للاتحاد الأوروبي

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، رفضها إرسال ملايين من الجرعات المصنعة في الولايات المتحدة من لقاح شركة "استرازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس "كورونا" إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه دوله نقصا في عدد اللقاحات المطلوبة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "أولوية الرئيس (جو بايدن) وتركيزه هو على التأكد من تطعيم الشعب الأمريكي"، مضيفة: "في هذا الوقت، هناك طلبات من.. عدد من الدول التي طلبت جرعات من الولايات المتحدة، ولم نقدم جرعات من الحكومة الأمريكية لأي أحد"، حسب ما نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



ولم تقدم "أسترازينكا" حتى الآن طلبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاحها في الولايات المتحدة، حيث ما زالت تُجري تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على اللقاح، رغم حصولها على ترخيص الاستخدام الطارئ في دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة طولية.



لكن الشركة صنّعت ملايين الجرعات من اللقاح في الولايات المتحدة، حيث يجري الاحتفاظ بها في منشآت بأوهايو وميريلاند انتظارا للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.



وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في وقت سابق من الأسبوع، أن الشركة البريطانية طلبت من مسئولين أمريكيين النظر في إعقائها من الالتزام بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها للوايات المتحدة حتى تتمكن من تقديم جرعات للاتحاد الأوروبي الذي يواجه نقصا في أعداد الجرعات.

وقالت بساكي إن الإدارة الأمريكية تريد التأكد من كون الولايات المتحدة "مُشبعة ومستعدة أكثر مما يلزم" ولديهh القدرة على تقديم أكثر اللقاحات فعالية للشعب الأمريكي.



وتابعت: "ما زال هناك 1400 شخص يموتون في بلدنا كل يوم"، "لذلك فإن الأمر ليس متعلق بأوروبا، إنه متعلق بتركيزنا وأولويتنا".



إلى ذلك، قال منسق شئون مكافحة فيرزوس "كورونا" في البيت الأبيض، جيف زينتس، إن الولايات المتحدة تقدم الدعم في هذا المجال عالميا من خلال قنوات أخرى، بما فيها التزامها بتقديم ما يصل لـ4 مليارات دولار لبرنامج "كوفاكس" المعني بإيصال اللقاحات للدول منخفضة الدخل.



وكان الرئيس بايدن قد أكد، أمس، أن بلاده أمّنت توفير ما يكفي من اللقاحات لجميع البالغين في الولايات المتحدة بنهاية مايو المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن جميع الأمريكيين سيكونون قد تلقوا التطعيم بحلول ذلك التاريخ.