شاهد | درة توجه رسالة دعم لـ رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها

حرصت الفنانة درة على توجيه رسالة دعم للاعلامية رضوي الشربيني بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا .





ونشرت درة صورة تجمع رضوي الشربيني بوالدتها الراحلة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بإنستجرام وعلقت قائلة: حبيبة قلبي يا رضوي ربنا يصبرك الله يرحمها .





وكانت قد حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": ربي انها ليلة الجمعة قبل الاخيرة من شهر رجب المبارك .. اللهم انر فيها علي قبر امي ضياءا يؤنس وحشتها و ينور مضجعها و يوسع مرقدها اللهم اجعل قبر امي روضة من رياض الجنة و ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين .





وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".





وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".