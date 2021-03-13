اعرف سنك وكمية البوتاسيوم الموصي بها لك وأهميته فى حياتك

البوتاسيوم هو أحد المعادن الأساسية السبع. يحتاج جسم الإنسان إلى البوتاسيوم لدعم العمليات الرئيسية.

يلعب البوتاسيوم دورًا في وظيفة الكلى والقلب والعضلات ونقل الرسائل عبر الجهاز العصبي.

كمية البوتاسيوم التي يحتاجها الشخص يوميًا. نستكشف أيضًا وظائف المغذيات في الجسم ، والمصادر الجيدة للبوتاسيوم ، وآثار تناول الكثير أو القليل جدًا.

كمية كافية من البوتاسيوم هي 3400 ملليجرام (ملليجرام) يوميًا للذكور البالغين الأصحاء و 2600 ملليجرام يوميًا للإناث البالغين الأصحاء.

يوضح الجدول أدناه توصيات محددة لمختلف الفئات العمرية.

عمر ذكر أنثى

0-6 أشهر 400 مجم / يوم 400 مجم / يوم

7-12 شهرًا 860 مجم / يوم 860 مجم / يوم

1-3 سنوات 2000 مجم / يوم 2000 مجم / يوم

4-8 سنوات 2300 مجم / يوم 2300 مجم / يوم

9-13 سنة 2500 ملغ / يوم 2300 مجم / يوم

14-18 سنة 3000 مجم / يوم 2300 مجم / يوم

19+ سنة 3،400 مجم / يوم 2600 مجم / يوم

الكمية الكافية أثناء الحمل هي 2900 مجم ، وتبلغ 2800 مجم أثناء الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الطبيعية.

يجب أن يهدف الشخص إلى الحصول على البوتاسيوم من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن. في بعض الحالات ، قد يوصي الطبيب بالمكملات الغذائية.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.