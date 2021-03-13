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رياضة

نجم ليفربول السابق: صلاح أفضل لاعب بعد ميسي ورونالدو

السبت 13/مارس/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق عن رحيل محمد صلاح عن الريدز ورأيه في تجربة أحمد حسام "ميدو" بالدوري الإنجليزي.

وقال هيسكي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وعندما يكون في حالته يستطيع ليفربول أن يحقق نتائج جيدة، أهميته لا تقل عن رونالدو وميسي، ربما يكون رونالدو وميسي في فئة ما لكن بعدهما يأتي محمد صلاح".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك صراع نجوم في ليفربول، لكن هناك أزمات بسبب الإصابات العديدة التي ضربت الفريق، ربما يكون هناك فرص عديدة لكن لا تسكن الشباك، والدفاع أصبح مختلف، ولا يلعبون بنفس الثقة التي كانوا عليها من قبل".

وأضاف: "مستوى اللاعب العربي مرتفع للغاية، في وجودي مع ليستر رأيت رياض محرز، وكان معروف عندما لعب في فرنسا، وعندما أتى لانجلترا أدى بشكل طيب وكان رائعًا واستمتعت باللعب معه لفترة قصيرة من الوقت".

وواصل: "على المستوى الفني المنطقة العربية بها دوريات قوية، وبها لاعبين مميزين ويمكن أن ينتقلوا إلى الدوري الانجليزي ويظهروا بشكل جيد".

وعن ميدو قال: "عندما تنظر إلى نوعية ميدو كلاعب فالكل توقع أن يستمر لفترة أطول، لا نعرف ما الذي حدث إن كان أصيب أو شيء أخر، لكنه لاعب تحب أن تشاهده كثيرًا بداية من لعبه في أياكس وكنا نتمنى أن يستمر ولا نستطيع تحديد السبب الذي توقف بسبب".
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