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رياضة

محامي كهربا : فيفا لم تصدر قرارا ضد اللاعب أو الزمالك حتى الآن

السبت 13/مارس/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث علي عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي عن تفاصيل القضية المنتظر البت فيها من قبل الفيفا مع نادي الزمالك.

وقال علي عباس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " ننتظر من 5 إلى 7 اشهر لتحديد موعد جلسة للقضية التي درستها بشكل جيد".

وأوضح، أن قرار فيفا لم يكن في صالح اللاعب أو نادي الزمالك ولكن الأهم أن قرار فيفا لم يكن فيه قرار ضد كهربا.

وأشار إلى أن المبلغ الذي قضت به "فيفا" لم يصل 10% من المبلغ الذي طالبه الزمالك ضد اللاعب كهربا ولكن استئنفنا على القرار ونسعى لإلغاء القرار ضد اللاعب.

وواصل تصريحاته:" هذه قضية كبيرة من الناحية القانونية، ومحمود كهربا سيحصل على حقوقه".
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