حسام غالي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الأهلي القادمة.. شاهد

حل حسام غالى نحم النادي الأهلى السابق برفقة زوجته لميس مصممة الازياء، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" وتحدث حول كواليس تعيينه بمجلس النواب وتفاصيل اعتزاله، كما كشف كواليس وأسرار جديدة عن حياته الشخصية.
وأعلن حسام غالي، ترشحه لعضوية للنادي الأهلى في الانتخابات المقبلة، وذلك ردا على سؤال تطرقت اليه منى الشاذلي خلال الحديث.
وقال "حسام غالي" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي":"أن شاء الله سأخوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة".
وأشار نجم الأهلي السابق، الى أن القيادة السياسية وضعت ثقتها بي" وابلغت هاتفيا، وكنت وقتها فى الجونة وأبلغوني أنني من المعينين فى مجلس النواب وسألوني " عندك مانع تكون معانا" ؟ وأجابت بالموافقة والتأكيد على خدمة بلادي.
وأوضح أنه لم يبلغ أى شخص بقرار تعيينه بمجل النواب، حتى زوجته، خاصة أن الموضوع كان سريًّا للغاية حتى يقوم بأداء حلف اليمين.