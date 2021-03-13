حسام غالي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الأهلي القادمة.. شاهد

حل حسام غالى نحم النادي الأهلى السابق برفقة زوجته لميس مصممة الازياء، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" وتحدث حول كواليس تعيينه بمجلس النواب وتفاصيل اعتزاله، كما كشف كواليس وأسرار جديدة عن حياته الشخصية.









وأعلن حسام غالي، ترشحه لعضوية للنادي الأهلى في الانتخابات المقبلة، وذلك ردا على سؤال تطرقت اليه منى الشاذلي خلال الحديث.