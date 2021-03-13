ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسام غالي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الأهلي القادمة.. شاهد

السبت 13/مارس/2021 - 03:21 ص
حسام غالي
حسام غالي
Advertisements
قسم التوك شو
حل حسام غالى نحم النادي الأهلى السابق برفقة زوجته لميس مصممة الازياء، مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" وتحدث حول كواليس تعيينه بمجلس النواب وتفاصيل اعتزاله،  كما كشف كواليس وأسرار جديدة عن حياته الشخصية.


وأعلن حسام غالي، ترشحه لعضوية للنادي الأهلى في الانتخابات المقبلة، وذلك ردا على سؤال تطرقت اليه منى الشاذلي خلال الحديث. 

وقال "حسام غالي" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي":"أن شاء الله سأخوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة".

وأشار نجم الأهلي السابق، الى أن القيادة السياسية وضعت ثقتها بي" وابلغت هاتفيا، وكنت وقتها فى الجونة وأبلغوني أنني من المعينين فى مجلس النواب وسألوني " عندك مانع تكون معانا" ؟ وأجابت بالموافقة والتأكيد على خدمة بلادي.

وأوضح أنه لم يبلغ أى شخص بقرار تعيينه بمجل النواب، حتى زوجته، خاصة أن الموضوع كان سريًّا للغاية حتى يقوم بأداء حلف اليمين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام غالي وحازم إمام.. مصادر تكشف أسماء المعينين في مجلس النواب

بعد تعيينهما في مجلس النواب.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام

أحمد حسن يهنئ حسام غالي وحازم إمام على تعيينهم بمجلس النواب: خير ممثلين للرياضة

وائل رياض يهنئ حسام غالي لتعيينه بمجلس النواب

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

في صورة مع زوجته.. أول ظهور لـ حسام غالي بعد تعافيه من كورونا

ترشيحاتنا

بعد خروجها من السجن.. شاهد | 10 صور لـ وفاء مكي تكشف تغير شكلها

أحمد كريمة: برنامج تحريك صور الموتي حرام شرعًا

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

ولا تقدروا تهزوا شعرة في مصر.. عمرو أديب يوجه رسالة لإعلاميي الإخوان

في حديقة بيته.. مسن يكتشف بقايا قصر يعود تاريخه إلى 700 عام.. شاهد

لو أنت الهضبة أنا الوحش.. عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل أزمته مع عمرو دياب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة