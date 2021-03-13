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دراسة: سلالة فيروس كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 م
سلالة فيروس كورونا
سلالة فيروس كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة إكستر، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة فيروس كورونا البريطانية شديدة عن السلالات الأخرى؛ حيث أنها تزيد نسبة الوفيات من 30 إلى 100% عن السلالات السابقة.

وتابع الباحثون، ان هناك تخوف من انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في أنحاء العالم؛ حيث تمت مقارنة معدلات الوفاة بين المصابين بالسلالة الجديدة في بريطانيا، والمعروفة باسم (بي.7.1.1)، وبين من أصيبوا بسلالات أخرى.


وأكدت نتائج الدراسة، إن معدل الوفيات "أعلى بكثير" في السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، الأمر الذي يزيد التخوف من انتشارها حول العالم، مما يزيد من تفاقم الأمور مرة اخرى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم رصد سلالة فيروس كورونا (بي.7.1.1) للمرة الأولى في بريطانيا في سبتمبر 2020، واكتُشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة، كما لدى هذه السلالة 23 تحورًا في شفرتها الجينية، وهو عدد كبير نسبيًا، وسهل بعض هذه التحورات من انتشارها.

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا أكثر قدرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70% من السلالات السائدة الأخرى.

وقال الدكتور روبرت تشالين الباحث في جامعة إكستر، والرئيس المشارك لفريق البحث، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا خطيرة للغاية، ولك بسبب قدرتها على الانتشار سريعًا.
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