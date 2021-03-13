دراسة: سلالة فيروس كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%

في جامعة إكستر، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة زيد نسبة الوفيات من 30 إلى 100% عن السلالات السابقة. كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثونأن معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة فيروس كورونا البريطانية شديدة عن السلالات الأخرى؛ حيث أنها ت





مقارنة معدلات الوفاة بين المصابين بالسلالة الجديدة في بريطانيا، والمعروفة باسم (بي.7.1.1)، وبين من أصيبوا بسلالات أخرى. وتابع الباحثون، ان هناك تخوف من انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في أنحاء العالم؛ حيث تمت





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نتائج الدراسة، إن معدل الوفيات "أعلى بكثير" في السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا الذي يزيد التخوف من انتشارها حول العالم، مما يزيد من تفاقم الأمور مرة اخرى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وأكدتالأمر





كما لدى هذه السلالة 23 تحورًا في شفرتها الجينية، وهو عدد كبير نسبيًا، وسهل بعض هذه التحورات من انتشارها. وتم رصد سلالة فيروس كورونا (بي.7.1.1) للمرة الأولى في بريطانيا في سبتمبر 2020، واكتُشفت منذ ذلك الحين في أكثر من 100 دولة،





الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان السلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا أكثر قدرة على العدوى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70% من السلالات السائدة الأخرى. وأشارعلىالسلالة



