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رياضة

الزمالك يكشف شروط عقد كارتيرون وسبب انخفاض الشرط الجزائي

السبت 13/مارس/2021 - 04:11 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك، عن سبب عدم قيام الإدارة البيضاء بوضع شرط جزائي كبير في عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مستشار الزمالك المالي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"اشترطتنا على باتريس كارتيرون أننا لسنا مسئولين عن الشرط الجزائي الخاص بعقده مع نادي التعاون".

وتابع :"كان الاتفاق على تخفيض المقابل المادي معه والرجل قال أنا مدين لنادي الزمالك وقال أنا سأعود للزمالك دون تفكير ووافق على تخفيض راتبه بالشكل الذي يسمح لنا".

وواصل :"عقد كارتيرون ينتهي مع نهاية الموسم مع اعتبار إذا حدثت ظروف كورونا، أما بالنسبة للشرط الجزائي لو افترضنا اللجنة رحلت لماذا أرهق المجلس المقبل؟ الشرط الجزائي عليا وعليك ومعظم الشروط شهرين وثلاثة".

وأنهى :"بالنسبة لشرط الجزائي بشأن باتشيكو ليس راتب شهري ولكن مقابل مالي ومتفق عليه ونادي الزمالك ملتزم بتفيذ الاتفاق، مستحقات باتشيكو المتأخرة ليست 3 شهور من الممكن شهر أو شهرين".
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