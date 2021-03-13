نصائح هامة للتخلص من حب الشباب.. وأسباب ظهورها

يعتبر حب الشباب مشكلة تؤرق العديد من الشباب والفتيات في سن المراهقة، وهو أمر طبيعي في بعض الأحيان، إلا انه يمكن ان يظهر حب الشباب في فترات مختلفة وبعيدا عن هذه المرحلة مما يسبب في الأرق الشديد، والشعور بالإحراج وعدم الثقة لمن يظهر لهم.





انها التهابات تحدث في الغالب مع وجود اختلال في الهرمونات، او بسبب سوء التغذية، بالإضافة إلى اتباع العادات الأخرى ، مثل : عدم النوم ليلا، وتنوع الوجبات السريعة الفاست فود. وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان من اهم نصائح لمشكلة حب الشباب هو معرفة ما هي حب الشباب، والتي تعتبرالغالباختلالالأخرىوتنوعالفاست





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القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه مع التركيز على الاكل السريع بشكل كبير قد يتسبب مشكلة في الهرمونات، إلا ان هناك بعض النصائح الفعالة التي يمكن ان تمنع ظهور حب الشباب ، ومن : وأضافعلىأهمها





1- التقليل من استهلاك السكريات حتى ولو كانت سكر الفركتوز.

2- الحد من تناول منتجات الألبان

3- الإبتعاد عن منتجات الجلوتين والقمح لانها بتزود التهابات الجسم





واشار القيعي، إلى ان هناك بعض النصائح التي يمكن بها علاج حب الشباب حتى بعد ظهوره، وقد يعتمد ايضا العلاج على اتباع عادات صحية أو تناول بعض الفيتامينات، ومن أهم طرق علاج حب الشباب ما يلي:





1- التركيز على فيتامين د .

2- استخدام فيتامين سي مع كولاجين.

3- تناول فيتامين A .

4- الحصول على فيتامين e؛ حيث انه يقوم بدور ممتاز لمنع التهابات ومضاد اكسده

5- التركيز في الحصول على الزنك .

6- الالتزام بالنوم مبكرا.

7- البعد عن الضغط العصبي

8- ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام.