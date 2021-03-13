ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الليبي: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية في طبرق

السبت 13/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مقرر مجلس النواب الليبي أن جلسة البرلمان التي سيؤدي خلالها رئيس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية ستكون، يوم الإثنين المقبل، في مدينة طبرق.

وقال المقرر صالح قلمة في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، مساء أمس، إن جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية هي جلسة رسمية لا يشترط فيها تحقق النصاب القانوني، ويمكن الاكتفاء فقط بحضور رئاسة البرلمان لتتم تأدية اليمين من قِبل الحكومة الجديدة ”.

واستبعد مقرر البرلمان الليبي أن تشهد الجلسة إقرار الموازنة العامة للبرلمان مثلما أعلنت وسائل إعلام محلية، قائلًا إن"مناقشة أمر الموازنة سيكون في جلسة منفصلة، الأسبوع المقبل".

وقبل يومين أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي أن جلسة أداء اليمين القانونية للحكومة الجديدة ستكون في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وقال عضو في البرلمان الليبي إن"بنغازي كانت فعلًا مقر عقد جلسة، الإثنين المقبل، قبل أن يتم تغييرها إلى طبرق بعد مشاورات جرت خلال اليومين الماضيين".



Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

حسام غالي يبكي على الهواء.. فيديو

لشكه في سلوكها.. شاب يقتل شقيقته بـ سوهاج

شاهد | لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح

بنجري في البيت.. زوجة حسام غالي تكشف عن أشرس طباعه

بعد كورونا.. حشرات غامضة برائحة كريهة تغزو شوارع بريطانيا

27 مليون دولار لعائلة جورج فلويد المقتول خنقا على يد شرطي أمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. مقارنة بين فورد ايكو سبورت واوبل كروس لاند موديل 2021| صور

«الطائر الشبح».. ظهور مفاجئ لـ مخلوق نادر يثير الهلع.. شاهد

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور