البرلمان الليبي: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية في طبرق

أعلن مقرر مجلس النواب الليبي أن جلسة البرلمان التي سيؤدي خلالها رئيس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية ستكون، يوم الإثنين المقبل، في مدينة طبرق.





وقال المقرر صالح قلمة في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، مساء أمس، إن جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية هي جلسة رسمية لا يشترط فيها تحقق النصاب القانوني، ويمكن الاكتفاء فقط بحضور رئاسة البرلمان لتتم تأدية اليمين من قِبل الحكومة الجديدة ”.





واستبعد مقرر البرلمان الليبي أن تشهد الجلسة إقرار الموازنة العامة للبرلمان مثلما أعلنت وسائل إعلام محلية، قائلًا إن"مناقشة أمر الموازنة سيكون في جلسة منفصلة، الأسبوع المقبل".





وقبل يومين أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي أن جلسة أداء اليمين القانونية للحكومة الجديدة ستكون في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.





وقال عضو في البرلمان الليبي إن"بنغازي كانت فعلًا مقر عقد جلسة، الإثنين المقبل، قبل أن يتم تغييرها إلى طبرق بعد مشاورات جرت خلال اليومين الماضيين".











