قافلة طبية تزور حي الكرامة للكشف الطبي على المواطنين مجانا

استكملت قافلة الهلال الأحمر الطبية، التي تزور محافظة شمال سيناء ، حاليا خدماتها بحي الكرامه بمدينة العريش، لتقديم العلاج والتوعية الصحية والكشف المجاني علي المرضي ، وذلك بمقر الوحدة العلاجية بحي الكرامه بالعريش .

وشارك فريق التثقيف الصحي والإعلام بإدارة العريش، في القافلة الطبية لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوزيع بوسترات للتوعية.



وأكدت الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف الصحي والإعلام بإدارة العريش الصحيه، أهمية التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا:. أهمها تجنب ملامسة العينين والانف والفم باليدين ، والمحافظة علي النظافة الشخصية مع الحرص علي نظافة الاسطح والارضيات، علاوه علي تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين او مشاركة ادواتهم الشخصية ، مع المداومة علي غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال او العطس استخدام المناديل عند السعال او العطس والتخلص منه في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا .



الي جانب اهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتهم بالمناعه مشيرا إلي أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوي بفيروس كورونا المستجد واخذ قسط كاف من الراحة.



وقد استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أعضاء القافلة الطبيه التابعة للهلال الأحمر المصري، فى نهاية عملهم بعد ظهر اليوم بالتنسيق بين المحافظة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى بهدف توفير الرعاية الصحة للمناطق الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية المجانية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .. علاوة على الترفيه عن الأطفال وادخال الفرحة اليهم .



وأشار المحافظ ، إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية لإجراء الكشف الطبى على المواطنين من أهالى مركز ومدينة الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة الى جانب حى الكرامة بالعريش ، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى والصحة والتضامن الاجتماعى ، وقد استمرت لمدة 4 أيام فى مستشفى الشيخ زويد المركزى وعدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية.

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم توقيع الكشف الطبى على نحو 2400 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصرى الطبية الموفدة بالتعاون مع جامعات : القاهرة والأزهر وعين شمس وعدد من الأساتذة المتطوعين .. كما تم صرف العلاج اللازم لهم مجانا .



وأضاف أنه الى جانب توقيع الكشف الطبى المجانى تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة مجانا أيضا .. كما تم اجراء عدد 9 عمليات داخل مستشفى الشيخ زويد المركزة ، وتم احالة العمليات الكبرى لاجرائها على نفقة الدولة والتأمين الصحى .. علاوة على احالة عدد آخر لعمل نظارة طبية لهم .

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