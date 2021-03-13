تماثل 6 حالات للشفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء

سجلت مديرىة الصحة بمحافظة شمال سيناء، حالتي وفاة بفيروس كورونا، وتماثلت 6 حالات للشفاء من الفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1887 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في شهر ديسمبر 2019م، بينما لم تسجل المديرية أي حالات إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بلغ 323 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 111 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.





وأكد شوكة ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1881 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 9 حالات تحت الحجز للعلاج بمستشفيات بئر العبد المركزي النموذجي ومستشفى العريش العام، و69 أخرى تحت العزل المنزلي وإشراف طبي مباشر من الفرق الطبيه بمستشفيات العزل، علاوة على تنفيذ برنامج بس وتعقيم للمنازل التي تقيم بها هذه الحالات بشكل دوري للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





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