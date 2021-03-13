مقتل شخصين بين صفوف المتظاهرين ضد الانقلاب في ميانمار

أفادت وسائل الإعلام، اليوم السبت، بسقوط قتيلين في ميانمار بنيران الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش في البلاد.





ووافقت السلطات الأمريكية على منح اللجوء المؤقت لمواطني ميانمار الذين يعيشون في الولايات المتحدة.





وجاء الإعلان عن ذلك في تصريحات أدلى بها اثنان من المسئولين البارزين في الإدارة الأمريكية لصحيفة "فايننشال تايمز" أمس، الجمعة.





ويعد القرار تصعيدا في الموقف الأمريكي الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير الماضي، وممارسات قادة الجيش هناك.





وقال المسئولان إن قرار وزارة الأمن الداخلي "سيمنح حوالى 1600 مواطن من ميانمار، الواقعة جنوب شرق آسيا الحماية لمدة 18 شهرا".



