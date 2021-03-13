ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل شخصين بين صفوف المتظاهرين ضد الانقلاب في ميانمار

السبت 13/مارس/2021 - 09:01 ص
مظاهرات ميانمار
مظاهرات ميانمار
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام، اليوم السبت، بسقوط قتيلين في ميانمار بنيران الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش في البلاد. 

ووافقت السلطات الأمريكية على منح اللجوء المؤقت لمواطني ميانمار الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك في تصريحات أدلى بها اثنان من المسئولين البارزين في الإدارة الأمريكية لصحيفة "فايننشال تايمز" أمس، الجمعة.

ويعد القرار تصعيدا في الموقف الأمريكي الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير الماضي، وممارسات قادة الجيش هناك.

وقال المسئولان إن قرار وزارة الأمن الداخلي "سيمنح حوالى 1600 مواطن من ميانمار، الواقعة جنوب شرق آسيا الحماية لمدة 18 شهرا".

وتسمح حالة الحماية المؤقتة للمواطنين التي تعتبر بلدانهم الأصلية غير آمنة، بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يعلن إجراءات عقابية عاجلة للرد على انقلاب ميانمار

جيش ميانمار يشن حملة اعتقالات ضد مؤيدي الاحتجاجات

بعد انتشار الجيش.. مظاهرات جديدة في ميانمار

بريطانيا تفرض عقوبات على جنرالات بجيش ميانمار

إصابة شخصين في إطلاق نار لتفريق المتظاهرين في ميانمار

ميانمار تشتعل.. تجدد المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري

ترشيحاتنا

أصاب فرد شرطة وتسبب فى مقتل مواطن.. ضبط عنصر إجرامى أطلق النار تجاه قوة أمنية

أهم الأخبار.. لحظة سقوط عمرو دياب من على المسرح.. وحسام غالي يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الأهلي القادمة

من أمام الكعبة .. شاهد كهربا برفقة والدته عبر انستجرام

تناول الجزر يوميا يحميك من الإصابة بمرض خطير

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير لـ نادية الجندى تخفى سنها الحقيقى

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2021|صور

تناول الجزر يوميا يحميك من الإصابة بمرض خطير

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير لـ نادية الجندى تخفى سنها الحقيقى