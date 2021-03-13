أجدع اتنين في المجرة.. شاهد| أمير كرارة ينشر صورة له بصحبة السقا ودياب

وعلق أمير كرارة على الصورة قائلا: "إخواتي أجدع اتنين في المجرة".

ورد عليه دياب: "والله يا صاحبى انت انضف خلق الله ربنا يراضيك".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية.











وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة، منها شوارع خارجية واستديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.









وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.









ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.