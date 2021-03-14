الغربية تتصدى لـ كورونا.. تخصيص مركز الكبد لتلقي اللقاح.. ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات.. والصحة: جاهزون لتقديم جميع الخدمات الطبية

تخصيص مركز الكبد بالمحلة كأول مركز لتلقي تطعيمات اللقاح للحد من كورونا

رفع حالة الطوارئ شعار مستشفيات الغربية للتعامل مع الحالات مشتبه إصابتها بكوفيد ١٩

وكيل الصحة بالغربية : توافر الخدمات العلاجية وتسجيل بيانات لراغبي تطعيمات اللقاح





أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية استمرار رفع حاله التأهب والإستعداد القصوي تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحه لمتابعات فعاليات بكء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك بحضور، مديري الإدارات المعنية بتنظيم وتنفيذ خطة إعطاء اللقاح .





وجاء ذلك عقب إطلاق هالة زايد وزيرة الصحة شارة البدء لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية لمواجهة جائحة الوباء العالمية.





" كل الشكر للقيادة السياسية وعلي رأسها رئيسنا عبد الفتاح السيسي لرعايته صحه أبناءنا وأهلنا والحمد لله حرصت على تسجيل بياناتي إلكترونيا وأخذ اللقاح للوقايه من وباء كوفيد ١٩ عالميا " بتلك الكلمات عبر محمد حسين أحد سكان منطقة صندفا بالمحلة مشيرا انه أهتم بتسجيل بيانات أطفاله وأقاربه للضمان الحصول علي التطعيمات بشكل أمن والتأكد من صلاحيته بأخذ عينات الطعم من المراكز الطبيه المتخصصه والتابعه لوزاره الصحة .





من جانبه أكد "حميدة" وكيل وزارة الصحة تكليفه مديري الإدارات المعنية بتنظيم وتنفيذ خطة إعطاء اللقاح على مستوى كافة الإدارات الصحية للحفاظ علي أرواح المواطنين.





وأشار وكيل الصحة إلى أنه تنفيذا للخطة وزاره الصحة بدأت الفاعليات تتفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





كما استشهد "حميده" وكيل الوزارة مراحل إعطاء المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع ، الى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح.





كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.





وتقدم "حميدة" وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بمعهد كبد المحلة والدكتورة أمل شمس مدير الإدارة الصحية بالمحلة ، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، علي الجهد المبذول مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





وأضاف وكيل الصحة إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح ، وللحصول على ايه معلومات.





كما شدد على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمني من وزارة الداخلية والطبي ،

وتم توفير اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم





في المقابل أوضح الدكتور احمد محرز مدير معهد الكبد أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الغربية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتاكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم .





كما بين "محرز" لجوءه للتدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الاجراءات .

كما أوضح ان تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى في ايام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة ٣ ظهرا حتى الساعة ٩ مساءا بمركز اللقاح بكبد المحلة





الجدير بالذكر ان وزارة الصحة قد أطلقت موقعا الكترونيا يقوم المواطنين من خلالة بالتسجيل لبيانتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.