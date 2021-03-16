إطلاق الصواريخ من غزة علي إسرائيل.. نتنياهو يلغي مؤتمرا انتخابيًا هامًا في عسقلان لهذا السبب

نشرت حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من غزة علي إسرائيل، ويظهر فيه عناصر التنظيم يطلقون الصواريخ على تل أبيب.





وقالت وسائل الإعلام العبرية، إنه كان من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مؤتمرا انتخابيا لحزب الليكود في قاعة الثقافة في عسقلان الليلة الماضية لكنه ألغى وصوله إلى المؤتمر في اللحظة الأخيرة.





وأفادت القناة 12 العبرية بأن أنصاره كانوا ينتظرونه في قاعة المحكمة لأكثر من ساعتين ، وبعد انتظار طويل ، ظهر نتنياهو، واعتذر عن عدم تمكنه من الحضور - وادعى انه تم إلغاء الزيارة لأسباب لم يوضحها.





ويقول الوفد المرافق لنتنياهو إن "محادثة سياسية" كانت سبب الإلغاء ، لكن من المحتمل أن يكون سبب الإلغاء فيديو أنتجته حركة الجهاد، يظهر فيه عناصر التنظيم يطلقون الصواريخ على إسرائيل.





وكانت التقطت صور لنتنياهو خلال مؤتمر انتخابي عقده في أسدود قبل حوالي عام ونصف وقد هرب من القاعة ، بينما أطلقت الصواريخ على المدينة.