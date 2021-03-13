وزير الأوقاف: نسعى لحوار دولي يحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات

رحب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مصر الكرام والمشاركين في المؤتمر الدولى الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، متمنيا لهم طيب المقام في بلدهم الثاني مصر.

وأوضح "جمعة"، في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولى 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأذاعته الفضائية المصرية الأولى، أن تنظيم المؤتمر استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تدشين حوار دولي ينطلق من منطلقات المشترك الإنساني، ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات.





وأشار إلى أهمية العمل من أجل فهم النص فى إطار فقه بناء الدول لأن كثيرًا من اللقاءات القديمة للنصوص قامت على مراعاة فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم.





وتابع "وفق ظروف عصرنا الذي يقوم على إعلاء شأن الدولة والإيمان بمشروعية الدولة الوطنية أصبحنا فى حاجة ملحة إلى إعادة قراءة النصوص فى إطار فهم الدولة".