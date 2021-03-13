بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية.. شعبة الثروة الداجنة تحذر من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن خلال الأسبوع الحالي بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا بنحو 3 جنيهات فى الكيلو، ليستقر سعرها عند 29 جنيهًا للكيلو للمستهلك.





وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأسعار ارتفعت من 22 إلى 25 جنيها للكيلو في المزرعة، وارتفع سعر البيع للمستهلك إلى 29 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها منذ أيام.





وأرجع زيادة أسعار الدواجن لارتفاع أسعار الكتاكيت لتصل إلى 12 جنيها وزيادة أسعار الأعلاف إلى نحو 8000 جنيه للطن، حيث ارتفعت بنحو 2.5 جنيه منذ 3 أشهر.





وقال إنه يوجد تخوفات من ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب، حيث وصل سعر الكتكوت خلال رمضان الماضي إلى 16 جنيها.





وأشار إلى ارتفاع حجم الطلب خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، حيث يرتفع حجم الإنتاج من 2.8 إلى 4 مليون طائر يوميا خلال شهر رمضان.





ونوه إلى استقرار أسعار البيض خلال الفترة الحالية لتسجل 33.5 جنيه بالمزرعة، وتتراوح بين 37 و38 جنيها للمستهلك.