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أخبار العالم

بن راشد يطلق مخطط دبي الحضري 2040

السبت 13/مارس/2021 - 11:14 ص
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
قال محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه تم اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، لافتا إلى أن الهدف من المخطط أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ووفقًا لصحيفة الخليج الإماراتية، أوضح بن راشد أنه "اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400% خلال العشرين عاما القادمة.. و60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

وكان قد أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فى وقت سابق، أن مشاكل العالم لا تتوقف. 

وأضاف «ولو قلنا من 40 سنة أننا سنتوقف حتى يدب الأمن، لما وصلنا إلى أي مكان، لا بد أن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور، فلا تتوقف ولا تفقد الأمل، وكل يوم نتعلم شيئًا جديدًا».

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