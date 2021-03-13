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اقتصاد

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في يناير

السبت 13/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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وكالات

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم، السبت، إن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو جاء أقوى مما كان متوقعا بكثير في يناير وعدل صعودًا على نحو كبير في ديسمبر، بما يشير إلى أن السنة الجديدة بدأت على تحسن رغم استمرار جائحة كوفيد-19.


وذكر "يوروستات"، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع في يناير 0.8 بالمئة على أساس شهري و0.1 بالمئة على أساس سنوي بما يفوق توقعات السوق التي تنبأت بارتفاع 0.2 بالمئة على أساس شهري وقراءة عند -2.4 بالمئة على أساس سنوي.


كما عدل يوروستات بالرفع أرقام الإنتاج في ديسمبر إلى -0.1 بالمئة على أساس شهري و-0.2 بالمئة على أساس سنوي بدلا مما ورد سابقا من تسجيل -1.6 بالمئة -0.8 بالمئة على الترتيب.


وسجل الإنتاج الصناعي على أساس شهري ارتفاعا في يناير في كل الفئات وكان أكبر ارتفاع في السلع المعمرة بنسبة 0.8 بالمئة يليه السلع غير المعمرة بنسبة 0.6 بالمئة ثم 0.4 بالمئة في قطاعي الطاقة والسلع الرأسمالية.


وقال يوروستات يوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو انكمش على نحو أكبر مما كان متوقعا من قبل في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع السابق عليه، مع تراجع استهلاك الأسر بسبب إجراءات العزل العام.


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