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محافظات

غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر

السبت 13/مارس/2021 - 11:10 ص
بناء سور على كورنيش
بناء سور على كورنيش سوهاج
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أنغام الجنايني
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي وأبناء محافظة سوهاج لما يتم من بناء أسوار على الكورنيش الشرقي تحجب رؤية النيل، والذي يُعد منفذ ترفيه الطبقة الدُنيا والوسطى من المواطنين.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا للكورنيش الشرقي قبل بناء تلك الأسوار وأثناء اعمال البناء فيها، منتقدين ما يحدث.


ليرد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، موضحًا الأمر بقوله إن هذا لتدشين مشروع هدفه خدمة المواطن السوهاجي، وهو عبارة عن ممشى على النيل تحت اسم "شارع مصر"، كما يوجد بمحافظات أخرى مثل بورسعيد وأسيوط والمنيا.

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وأكد أن هذه المحافظات تتحاكى بهذا المشروع، وهو ما ترغب المحافظة في تقديمه لأهالي وأبناء سوهاج.


"هناك العديد من النوادي على طول كورنيش النيل والتي تخدم فقط أعضاءها مش القضاة والشرطة والمهندسين والأطباء وغيرهم"، بهذه الكلمات رد اللواء طارق الفقي مُستنكرًا الجدل الذي شهده فيسبوك حول هذا المشروع، مشيرًا إلى أن مشروع شارع مصر هدفه خدمة أهالي سوهاج البسطاء أولًا.
غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر
غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر
غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر
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