السنباطي مستنكرا بيان مجلس حقوق الإنسان ضد مصر: تحركه منظمات مشبوهة

استنكر عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر بشدة بيان مجلس حقوق الانسان بشأن مصر لافتا إلي أنه بيان مسيس اعتمد علي معلومات مغلوطة من منظمات مشبوهة.





وأكد السنباطي أن البيان يتضمن معلومات مرسلة هدفها محاولة تشويه الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مصر علي كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته حقوق الإنسان في مصر.





وأشاد السنباطي برد وزارة الخارجية علي البيان معلنا تأييد قرار تسليط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.





وشدد السنباطي علي ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني في مصر بدورها في الدفاع عن مصر و تسويق الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت عن شديد الاستغراب والاستهجا لبيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.





وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر