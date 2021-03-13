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وكيل الأزهر: الحضارة الإسلامية قادرة على جمع الناس تحت لواء المواطنة

السبت 13/مارس/2021 - 11:09 ص
محمد عبد الرحمن،
محمد عبد الرحمن، وكيل الأزهر الشريف
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إسراء صبري
قال محمد عبد الرحمن، وكيل الأزهر الشريف، إن مؤتمر اليوم يأتي في إطار دعوة الرئيس السيسي من أجل التحاور الهادف، من أجل تضافر جهود الجميع لإعلاء قيم التفاهم والتعايش والتصدي إلى خطاب الكراهية.

واسترسل: أقدم لكم تحيات فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر. 

وأكمل خلال كلمته: العالم اليوم يعاني من أزمات أصابات الكثير من الناس، معقبا: العالم الإسلامي تعرض خلال الفترة الماضية للكثير من الفتن أهمها بث الكراهية والتعصب من أجل تدمير خطط التنمية.

وشدد على أن الحضارة الإسلامية مثلت أرقي أسس التعاون والتسامح الإسلامي والتعايش المشترك بين الأمم، معقبا: سيدنا عمرو بن العاص عند دخول مصر أعاد أعمار كنائس الروم.

وأضاف، الحضار الإسلامية مازالت قادرة على جمع الناس تحت لواء المواطنة التي نص عليها القرآن الكريم، منوها إلى أن التعدد والتنوع لايعد عائق أمام التواصل، مسترسلا: التعدد والتنوع لا يعد مشكلة مادام المشتركيات الإناسنية باقية بين الناس.
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