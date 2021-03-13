ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل لجنة حقوق الإنسان: نرفض التدخل في شئون مصر الداخلية

السبت 13/مارس/2021 - 11:17 ص
د. أيمن أبو العلا
د. أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان
Advertisements
فريدة محمد
قال د. أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوب، إن البيان الصادر عن عدد من الدول الغربية في مجلس حقوق الانسان ، بشأن حقوق الإنسان في مصر "عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يستند إلى وقائع حقيقية، إضافة إلى خضوعه لادعاءات من بعض الجهات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة".

وأوضح "أبو العلا" في بيان له، اليوم السبت ، أن البيان لا يعبر عن الإنجازات التي قطعتها الدولة المصرية، في مجال حقوق الإنسان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا سواء في مجال  مكافحة الإرهاب، وضمان حق الإنسان المصري في حياة آمنة وكريمة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "البيان يمثل تدخلًا سافرًا في شؤون مصر الداخلية، وانتهاكًا للمواثيق الدولية وأعراف الأمم المتحدة، وتدخلًا في أعمال السيادة المصرية، واجتراءً على مؤسسات مصر القضائية والدستورية والتنفيذية والتشريعية، وهو ما نرفضه تمامًا.

ودعا "أبو العلا" الدول الأوروبية وأمريكا لفتح قنوات الاتصال مع الدولة المصرية سواء تنفيذية او تشريعية او مدنية ، وأجهزتها المختلفة، لتوضيح حقائق الأمور على أرض مصر.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "من الغريب أن يتحدث البيان عن أوضاع المجتمع المدني في وقت تسعى فيه القيادة السياسية المصرية، لتمكين المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتوفر لذلك الإطار التشريعي، لتنظيم عمله دون قيود".

وأبدى "أبو العلا" تعجبه من توقيت البيان، مع تجاهلة التام للجهود المصرية بالرغم من إشادة مؤسسات ومنظمات دولية ذات مصداقية بأداء مصر في مواجهة الوباء، وملف الإصلاح الاقتصادي، والمكتسبات في مجال الحقوق الاجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعية و تمكين المراة و ضمان المواطنة الكاملة لجميع المصريين دون تمييز.
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

بشرى سارة للعمالة الوافدة.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون

أخبار الرياضة.. إعلامي سعودي: مرتضى منصور السبب وراء عودة كارتيرون.. وكهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد رمضان.. أول تعليق من يوسف عمر

«الطائر الشبح».. ظهور مفاجئ لـ مخلوق نادر يثير الهلع.. شاهد

الراجل تعبان.. شاهد تعليقات الجماهير بعد سقوط عمرو دياب على المسرح.. فيديو

منظمة الإيسيسكو تشيد بدور إنتصار السيسي وكلمتها في احتفالية عام المرأة

مصر تستقبل حدثا عظيما خلال أيام.. العالم ينتظر مومياوات الملوك.. وهذا ما فعلته محافظة القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي على الصحة

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022

لو بتحب اليوجا.. 3 أكلات يجب تناولها قبل ممارستها