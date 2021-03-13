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أخبار العالم

قيادة العمليات العراقية: منفذ جريمة قرية البو دور بصلاح الدين ينتمي لداعش

السبت 13/مارس/2021 - 11:16 ص
منفذ جريمة قرية البو
منفذ جريمة قرية البو دور بصلاح الدين ينتمي لداعش
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سمر صالح
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن جريمة قتل عائلة في محافظة صلاح الدين نفذها مسلح من تنظيم داعش الإرهابي، بدوافع جنائية انتقامية بعد أن رفض أهالي القرية عودته بينهم.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، السبت، عن الخفاجي قوله إن "الجريمة تبقى ضمن الإرهاب الذي تمارسه عصابات داعش"، مشددا على أن "القوات الأمنية لديها عمل كبير ستقوم به في الأيام القليلة المقبلة ضد تواجد هذه العصابات".


وأشار إلى وصول وفد أمني إلى محافظة صلاح الدين 180/كم شمالي بغداد/ برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، للاطلاع على الوضع الأمني والوقوف على أسباب الحادث الإجرامي الذي وقع في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت.


وسيطلع الوفد على نتائج التحقيق الخاصة بالاعتداء الإجرامي ومواجهة أي تهديد من عناصر داعش التي قد تكون موجودة في مناطق معينة وإتخاذ إجراءات بحقهم.


كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس، الجمعة، مباشرة التحقيق لتحديد ملابسات قتل عائلة من ستة أفراد في هجوم مسلح  لعناصر داعش على منزل  في قرية البو دور بمنطقة العوينات، جنوبي تكريت.


ومازال تنظيم داعش نشطا في العراق رغم الإعلان عن القضاء عليه عسكريا في أواخر عام 2017، وسلسلة العمليات العسكرية المتواصلة ضده.
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