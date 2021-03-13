مران تأهيلي لـ طاهر محمد طاهر بالأهلي

واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.





وأدى طاهر محمد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.





وأدى الأهلي مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر الى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.



