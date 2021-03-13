استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.. محاضرة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، في ختام استعداد الأهلي بالقاهرة قبل السفر إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب.





وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية عن مواجهة «فيتا» المقبلة، والتأكيد على أهمية المباراة في مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم ١٦ مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دور المجموعات.



