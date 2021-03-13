البرلمان العربي: نعتمد مرحلة جديدة في تعزيز الدور الدبلوماسي والعلاقات الخارجية

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خاصةً أنه يتصدى لإحدى القضايا الملحة فى عصرنا الحالي، وهى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.





وأضاف "العسومي"، أثناء كلمته بافتتاح المؤتمر، أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة مسئولية تشاركية تهدف إلى إعلاء قيم التسامح وتكامل جهود المؤسسات لتحقيق الهدف في النهاية، وهو إعلاء قيم التسامح والتعاون بين البشر.





وأكد أن البرلمان العربي، يعتمد فى مرحلته الجديدة على تعزيز الدور الدبلوماسي البرلماني والعلاقات الخارجية، وتعزيز العلاقات بين شعوب البلاد العربية ودول العالم الأخرى.





ولفت إلى أن هذا المؤتمر يحتضن قامات علمية ودينية، فكرية كبرى من مختلف أنحاء العالم وهو ما يؤكد المسئولية الكبيرة والرسالة الانسانية الكبرى من تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.



