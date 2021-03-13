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البرلمان العربي يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية..شاهد

السبت 13/مارس/2021 - 11:26 ص
رئيس اليرلمان العربي
رئيس اليرلمان العربي
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نورهان رأفت
ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي ، رئيس البرلمان العربي ، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يعتمد على صياغة أمن جماعي يحمي من التطرف ، وينشر قيم الأحترام والتعاون .

كما أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي ، خلال كلمتة بالمؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، بدور الملك حمد بن عيسى ، ملك البحرين ، على ترسيخ مبدء التحاور وثقافة تقبل كافة الأديان على أرضه ، مما يجعلها وثيقة وطنية للحرية .

ولفت إلى التعاون المشترك والغالي بين الإمام الطيب ، شيخ الأزهر ، والبابا فرانسيس ، والتي دشنت مرحلة جدية للتعاون والإحترام .
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