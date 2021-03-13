البرلمان العربي يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم المؤتمر الدولي لمجلس الشؤون الإسلامية..شاهد

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي ، رئيس البرلمان العربي ، رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي يعتمد على صياغة أمن جماعي يحمي من التطرف ، وينشر قيم الأحترام والتعاون .





كما أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي ، خلال كلمتة بالمؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، بدور الملك حمد بن عيسى ، ملك البحرين ، على ترسيخ مبدء التحاور وثقافة تقبل كافة الأديان على أرضه ، مما يجعلها وثيقة وطنية للحرية .





ولفت إلى التعاون المشترك والغالي بين الإمام الطيب ، شيخ الأزهر ، والبابا فرانسيس ، والتي دشنت مرحلة جدية للتعاون والإحترام .