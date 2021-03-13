ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تساوي ساعات الليل مع النهار.. ظاهرة فلكية تجعل الشمس فوق الرأس وبدون ظل..السبت

السبت 13/مارس/2021 - 11:21 ص
الاعتدال الربيعي
الاعتدال الربيعي - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد الشاهد
أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الربيع، والذي من من المقرر أن تكون ذروته "الاعتدال الربيعي" يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر مارس الجاري.

وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الشمس في هذا اليوم ستشرق من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب.

اقرأ أيضًا : 

وأضاف أن ذلك اليوم سيكون ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.

كما أنه في هذا الوقت ستتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما ، حيث تتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وأشار إلى أن الشمس ستكون فوق الرأس تماما وقت الظهيرة ، وذلك بالنسبة لسكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون لك ظلا على الأرض في ذلك الوقت.

وكان الدكتور أشرف تادرس قد كشف خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" عن حدوث ظاهرة فلكية اليوم ، حيث إن القمر في هذا اليوم سيشرق ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.

وأضاف أن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل ، حيث إن مساء هذا اليوم يعد أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد أو الحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء القاهرة .. اليوم وغدًا

في طور البدر.. تعرف على موعد التعامد الأول للقمر على الكعبة المشرفة

القومي للبحوث الفلكية: القمر يقارن مع هذا الكوكب غدًا

مرور كويكبات والسماء بلا قمر.. القومي للبحوث الفلكية يكشف عن ظواهر تشهدها سماء القاهرة اليوم

٩ ظواهر فلكية في مارس: أولها اقتران المريخ بالأخوات السبعة الأربعاء

الإمارات على موعد مع ظاهرة كونية في 14 مارس

ترشيحاتنا

كيفية الصلاة على النبى.. مركز البحوث يوضح

عودة مصطفي محمد .. موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور والقنوات الناقلة

بعد تداول صورها على فيس بوك.. القصة الكاملة لتواجد الراقصة الروسية ديانا داخل قلعة قايتباي

رئيس الوزراء يتفقد مشروع القاهرة التاريخية لبدء مشروعات التطوير

بشرى سارة للعمالة الوافدة.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا

بنجري في البيت.. زوجة حسام غالي تكشف عن أشرس طباعه

Advertisements

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

بشرى سارة للعمالة الوافدة.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يدخل حيز التنفيذ غدا

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون

بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد رمضان.. أول تعليق من يوسف عمر

أخبار الرياضة.. إعلامي سعودي: مرتضى منصور السبب وراء عودة كارتيرون.. وكهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

«الطائر الشبح».. ظهور مفاجئ لـ مخلوق نادر يثير الهلع.. شاهد

الراجل تعبان.. شاهد تعليقات الجماهير بعد سقوط عمرو دياب على المسرح.. فيديو

منظمة الإيسيسكو تشيد بدور إنتصار السيسي وكلمتها في احتفالية عام المرأة

مصر تستقبل حدثا عظيما خلال أيام.. العالم ينتظر مومياوات الملوك.. وهذا ما فعلته محافظة القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي على الصحة

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022

لو بتحب اليوجا.. 3 أكلات يجب تناولها قبل ممارستها