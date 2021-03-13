تساوي ساعات الليل مع النهار.. ظاهرة فلكية تجعل الشمس فوق الرأس وبدون ظل..السبت

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الربيع، والذي من من المقرر أن تكون ذروته "الاعتدال الربيعي" يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر مارس الجاري.





وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الشمس في هذا اليوم ستشرق من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب.





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وأضاف أن ذلك اليوم سيكون ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.





كما أنه في هذا الوقت ستتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما ، حيث تتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.





وأشار إلى أن الشمس ستكون فوق الرأس تماما وقت الظهيرة ، وذلك بالنسبة لسكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون لك ظلا على الأرض في ذلك الوقت.





وكان الدكتور أشرف تادرس قد كشف خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" عن حدوث ظاهرة فلكية اليوم ، حيث إن القمر في هذا اليوم سيشرق ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.





وأضاف أن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل ، حيث إن مساء هذا اليوم يعد أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد أو الحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة.