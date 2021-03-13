الصحف الإماراتية.. الكشف عن مخطط دبي الحضري الجديد لعام 2040.. جرائم حوثية جديدة في اليمن.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة

الصحف الإماراتية:

*بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد لعام 2040

*جرائم حوثية جديدة في اليمن

*الصحة العالمية تفجر مفاجأة





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، قال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي:





"اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .. مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".





وفيما يخص ليبيا، دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، مرحبًا بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.





وبعدما نالت الصفقة في سرت، تتجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئيسها وأعضائها كافة من الوزراء ووزراء الدولة ألي مدينة بنغازي (شرق) بعد غد الإثنين، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في أول خطوة لها بعد نيلها ثقته الأربعاء الماضي.





وفي اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير نظام معاد للدفاع الجوي تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مع مشغليها الخبراء الأجانب في مأرب.





كما قال المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم لندركينج إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على ميليشيا الحوثي و ننتظر "مؤشر استجابة" على الخطة الجديدة.





وعالميا، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن السبت خلال مراسم مؤثرة في الذكرة الثانية للهجوم على مسجدي كرايست تشيرش أن من "واجب" بلادها حماية مسلميها.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، هزت جريمة إرهابية جديدة قرية «البو دور» قرب تكريت في محافظة صلاح الدين، فجر أمس الجمعة، راح ضحيتها تسعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء واطفال، في وقت لقيت فيه الجريمة البشعة إدانات واستنكارًا واسعًا من مختلف القوى والفعاليات السياسية والشعبية، بينما حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية من تمرير المجزرة دون محاسبة القوات الأمنية عن التقصير والاختراق الأمني، فيما قتل جندي وأصيب آخر بجروح في هجوم لمسلحي «داعش» في محافظة كركوك.





وفي ميانمار، ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار، السبت، أن ما لا يقل عن شخصين قتلا برصاص الشرطة الليلة الماضية فيما دعا النشطاء إلى المزيد من الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري اليوم السبت في ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة عام 1988 بسبب مقتل طالب.





وإلى فرنسا، حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، في مركز الدراسات الفضائية في تولوز (جنوب) أول مناورات عسكرية في الفضاء «أستراكس»، تنظم في فرنسا وأوروبا، تضمنت محاكاة لهجمات تنفذ بواسطة أقمار صناعية.



