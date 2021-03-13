نصر الدين مفرح: سننتصر على المتطرفين بالشباب.. والمرأة حائط صد ضد أفكار التطرف

قال نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، إن التحدي يكمن في قدرتنا على إدارة التنوع بين الأفراد والدول والديانات.









وأضاف نصر الدين مفرح، خلال كلمته: "يجب أن نعمل كلنا من أجل إغلاق باب الشر العظيم فيما يخص قضية التطرف وخطاب الكراهية"، وتابع: "يجب أن يكون هناك حائط صد بيننا وبين المتطرفين، وذلك عن طريق التصدي لخطابات الكراهية".









واستطرد: "يجب علينا تدريب شبابنا من أجل التصدي إلى هذه الدعوات المحرضة"، معقبا: "سننتصر على هؤلاء المتطرفين بالشباب".









وأكمل: "أكثر من 90% من المتشددين والمتطرفين من الشباب، وذلك نتيجة استغلالهم للفراغ الروحي بين الشباب"، متابعا: "علينا أن نهتم بالمرأة لأن المرأة هي حائط الصد الأول للتطرف عن طريق تواجدها المستمر مع أولادها".