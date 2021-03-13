ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصر الدين مفرح: سننتصر على المتطرفين بالشباب.. والمرأة حائط صد ضد أفكار التطرف

السبت 13/مارس/2021 - 01:10 م
وزير الأوقاف السوداني
وزير الأوقاف السوداني
Advertisements
إسراء صبري
قال نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، إن التحدي يكمن في قدرتنا على إدارة التنوع بين الأفراد والدول والديانات.


وأضاف نصر الدين مفرح، خلال كلمته: "يجب أن نعمل كلنا من أجل إغلاق باب الشر العظيم فيما يخص قضية التطرف وخطاب الكراهية"، وتابع: "يجب أن يكون هناك حائط صد بيننا وبين المتطرفين، وذلك عن طريق التصدي لخطابات الكراهية".


واستطرد: "يجب علينا تدريب شبابنا من أجل التصدي إلى هذه الدعوات المحرضة"، معقبا: "سننتصر على هؤلاء المتطرفين بالشباب".


وأكمل: "أكثر من 90% من المتشددين والمتطرفين من الشباب، وذلك نتيجة استغلالهم للفراغ الروحي بين الشباب"، متابعا: "علينا أن نهتم بالمرأة لأن المرأة هي حائط الصد الأول للتطرف عن طريق تواجدها المستمر مع أولادها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة الأقصر تناقش مواجهة الأديان للتطرف

الديمقراطيون يدفعون مشاريع قوانين لتطهير الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين

مرصد الأزهر يدعو إلى التعاون البنَّاء بين دول آسيا الوسطى لمكافحة التطرف

في طرف ثاني معاك.. خبير أمن المعلومات يحذر من استخدام الهاتف في الأماكن الخاصة

ترشيحاتنا

كيفية صلاة سنة الفجر بالتفصيل ؟.. 7 حقائق عنها لا يعرفها كثيرون

منافس الزمالك.. الترجي يصطدم بـ النجم الساحلي في قمة نارية بـ الدوري التونسي

المئات من عملاء الموساد بأنحاء العالم يصلون إلى إسرائيل لتلقي تطعيم كورونا.. تفاصيل

الراجل تعبان.. شاهد تعليقات الجماهير بعد سقوط عمرو دياب على المسرح.. فيديو

ما يقع إلا الشاطر.. عمرو دياب يشارك متابعيه مجموعة صور بعد سقوطه على المسرح

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء.. 5 خطوات توضح حالة السيارة المستعملة |صور

5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي على الصحة

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022