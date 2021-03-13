أمين رابطة العالم الإسلامي : الأديان لم تكن سببا في الصراعات

قال الدكتور عبدالرحمن بن الله زيد، نائبا عن الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن الناظر في التاريخ بعين الإنصاف لن يجد في شهادة في التاريخ القريب والبعيد صد للدعوات الجزافية التي تطلقها بعض التيارات المادية التي تربط الأديان بفواجع التاريخ.











وأضاف "عبدالرحمن بن زيد"، خلال مؤتمر الدولى الـ 33 للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن المتتبع للتاريخ بسقطاته لن تخطئ عينه براءة الأديان من جل هذه الفوادح التى أشعلها أنانية الإنسان وجشعه وتطلعه إلى خيرات الآخرين، بعين لن تتهذب قيم الأديان التى قدمتها للبشر على كافة الصعد، الروحية والاجتماعية وبخاصة في بناء العلاقات الدولية الإيجابية.

وأشار إلى أنه آن الأوان أن نقول جميعا وبصوت واحد "أن الأديان لم تكن سبب في الصراعات الاسوء في العالم، ولكنها المفتاح الأهم للسلام الذى يسعد به الجميع"، وبراعة الأديان من وصمات الحروب المغنية، لا تعنى عصمة اتباعها، كما أنها لا تجعل استخدامها في تخريب أجندات استعمارية واطماع انانية.