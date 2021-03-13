وزير الأوقاف الأردني: غياب الحوار مع الآخر بسبب تيارات الفكر الإرهابي

قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، إن إرادة الله أن يختلف الناس فيما بينهم، واختار الإنسان أن يكون خليفته في الأرض، ولم يجعل الناس أمة واحدة وجعلهم شعوبا مختلفة، لافتا إلى أن الدعوة إلى رفع الاختلاف أشبه بالمستحيل، مشيرا إلى أن الاختلاف ظاهرة صحية، حيث يطرح كل فرد أمام المنصف والعاقل مجموعة من الآراء، ولذلك هناك ثروة فقهية تركها لنا العلماء في التراث.











وأضاف الخلايلة، في كلمته خلال افتتاح موتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "النبي حاور في سيرته العطرة الكثير من الكافرين والمخالفين له، وكان الحوار بين الصحابة والعلماء وكان يطغى على الحوار أدب جم، فنحن بحاجة إلى الحوار في الداخل الإسلامي ومع الآخر في الخارج، وعلماؤنا قديما اختلفوا مع بعضهم البعض لكن ضوبوا أروع الأمثلة".











وأكد أن الحوار غاب بسبب تيارات فكرية إرهابية، فأصبح بعض الناس يتشكل لديهم قناعة ويجبر الآخر على الاقتناع بقناعته، مشيرا إلى أن مهمة العلماء والدعاة أن يسلكوا مناهج الحوار الصحيح، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم تلك المهمة، وأخبرنا أنه سيكون هناك جاهلون ومبطلون وأن هؤلاء سيشوهون الدين.











وأشار إلى أن أصحاب النبي اختلفوا كثيرا إلا أننا لم نر في اختلافاتهم إلا المودة وعلينا الحوار البناء في بيتنا الإسلامي، فعندما تكون نيتنا صافية وغايتنا الوصول إلى الله عز وجل.











وتابع: "الحاجة اليوم لحوارنا مع غير المسلمين، أشد من قبل، فالعالم أصبح قرية صغيرة، كان في سابق الأيام يقع الطاعون في دولة ويبقى، إلا أننا مؤخرا نجد الوباء ينتشر في العالم أجمع، لذلك فالعمل الإنساني لابد أن يكون عملا مشتركا ولابد أن ينطبق على حياتنا سياسيا وثقافيا واجتماعيا".